Les Springboks doivent séjourner en France du 20 au 31 octobre afin d'éviter une quarantaine stricte en arrivant au Royaume-Uni, où ils disputeront trois tests-matches en novembre contre le pays de Galles, l'Ecosse et l'Angleterre.

Le comité d'organisation du prochain Mondial, qui aura lieu en France du 8 septembre au 8 octobre 2023, a "passé une convention avec la Fédération (sud-africaine) pour pouvoir bénéficier de la présence de l'équipe et des joueurs pour faire la promotion" de l'événement, a indiqué Claude Atcher dans un entretien à l'AFP. Les champions du monde 2019 devraient s'exprimer dans les médias, intervenir auprès de collectivités et participer "à des actions de notre politique de responsabilité sociale et environnementale", a-t-il précisé.

Siya Kolisi, premier capitaine noir de l'histoire des Springboks, devrait notamment prendre part, aux côtés de sportifs français, à des forums abordant la question du racisme.

"L'actualité a malheureusement prouvé que nous n'étions pas à l'abri (du racisme) et qu'il fallait que nous prenions fermement la parole là-dessus pour dire que c'est totalement inacceptable et inapproprié dans notre sport", a dit Claude Atcher.

Un joueur évoluant en Pro D2, Ludovic Radosavljevic, a récemment été suspendu près de six mois pour avoir tenu lors d'un match des propos racistes envers un adversaire camerounais. Le pilier international de Lyon Demba Bamba a également été victime de propos racistes sur les réseaux sociaux après une défaite en Top 14 contre Pau le 11 septembre.