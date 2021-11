À noter les Sharks ont enregistré pour cette nouvelle saison l'arrivé de Siya Kolisi dans leurs rangs. Le capitaine sud-africain retrouve la quelques visages bien connus avec notamment l'ailier Makazole Mapimpi, le pilier Ox Nché et le talonneur Bongi Mbonambi. Tout ce beau monde défiera donc Maro Itoje, Jamie George and co, de quoi en faire saliver plus d'un.