Publiée sur le compte Snapchat du demi de mêlée Matthew Aubrey (24 ans), la vidéo montre Callum Carson (22 ans) tout sourire, en train de se moquer du sans-abri et de se coller à lui, alors qu'il semble dormir. Un comportement choquant, directement condamné par la province galloise : "Le comportement montré dans cette vidéo est totalement inacceptable et n'est toléré par personne associée aux Ospreys. Les deux individus ont été suspendus avec effet immédiat, dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Les Ospreys tiennent à s'excuser auprès de la personne impliquée et à souligner que ce comportement ne représente en aucun cas nos valeurs."

Aucune autre sanction n'a, pour le moment, été prononcée.