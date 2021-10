En ce sens, un groupe de réflexion de 13 personnes, présidé par l'ancien capitaine gallois Ieuan Evans, et composé d'anciens joueurs, de dirigeants ainsi que de personnalités des médias ou du monde économique a été créé. Il examinera la faisabilité de ce projet d'équipe féminine.

"Une équipe féminine des Lions serait une opportunité incroyable mais il y a quelques défis à relever si on veut que cette équipe réussisse", a expliqué le directeur exécutif des Lions, Ben Calveley, avant d'ajouter : "la viabilité financière, des adversaires adaptés et une programmation appropriée dans le calendrier du rugby féminin requerront une analyse rigoureuse, des études et une réflexions attentive."

L'équipe des Lions regroupe tous les quatre ans les meilleurs joueurs de rugby anglais, gallois, écossais et irlandais, pour une tournée dans l'hémisphère sud.