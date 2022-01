Après avoir été limités à 500 personnes, les stades écossais vont donc reprendre vie dès lundi prochain, date de la fin de certaines restrictions. "Cela signifie par exemple que les spectateurs seront à nouveau autorisés lors d'événements sportifs majeurs en plein air, y compris les rencontres de football programmées en début de semaine prochaine et les matchs de rugby du tournoi des Six Nations", a annoncé Nicola Sturgeon. Alors que des jauges sont toujours en vigueur notamment en France et au pays de Galles, il s'agit (enfin) d'une bonne nouvelle pour le Tournoi des 6 Nations, qui débute en février.