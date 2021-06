World Rugby devrait annoncer les pays-hôtes des Coupes du monde 2027 et 2031 en mai 2022, ainsi que ceux des Coupes du monde de rugby féminines 2025 et 2029. USA Rugby a déclaré que les États-Unis seraient candidats pour les tournois masculin de 2027 et 2031 et féminin de 2029. L'Australie est néanmoins considérée comme favorite pour organiser le Mondial-2027, la Russie étant le seul autre pays avec les États-Unis à avoir exprimé son intérêt après que l'Argentine a abandonné son projet.

"Les prochaines étapes passionnantes ne font que commencer, en vue de la planification de la campagne", s'est félicité Ross Young, directeur général de USA Rugby, dans un communiqué. Le rugby a connu une croissance régulière de sa popularité aux États-Unis ces dernières années, avec le lancement d'une ligue professionnelle et des test-matches organisés, comme la victoire de l'Irlande sur la Nouvelle-Zélande en 2016, qui s'était jouée dans le Soldier Field de Chicago à guichet fermés.

World Rugby, désireux d'accroître l'audience de son sport dans le monde, avait choisi le Japon pour organiser le Mondial en 2019. C'était la première fois que cet événement avait eu lieu en dehors de l'Europe, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud. "Nous pensons qu'il serait souhaitable qu'il y ait une bonne candidature venant des États-Unis", avait dit le directeur exécutif de l'instance en novembre 2020, soulignant "un marché avec un potentiel de croissance immense, que ce soit en termes de joueurs ou de supporters et pour les revenus commerciaux".