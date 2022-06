Les Barbarians français, version été 2022, ont atterri à Houston, au Texas, ce dimanche en milieu d’après-midi (soit dans la soirée en France en raison des sept heures de décalage horaire). Alors que plusieurs membres du groupe s’étaient rejoints dès samedi à Paris, d’autres sont partis de Toulouse tôt dimanche matin.

C’est vendredi soir (19h30 heure locale) que les "Baa-Baas" affronteront la sélection nationale des États-Unis, laquelle va préparer son barrage de qualification aller-retour contre le Chili (les 9 et 16 juillet), afin de valider son billet pour la Coupe du monde 2023.

Après avoir pris ses quartiers à l’hôtel Royal Soneta, l’effectif s’est rapidement réuni sur place pour assister au premier discours, bref mais poignant, du manager Denis Charvet. Accompagné de son acolyte Laurent Pardo, il n’a pas manqué de féliciter chaleureusement le jeune ouvreur de Montpellier Louis Foursans, tout juste sacré champion de France avant de rejoindre Houston pour honorer son premier appel avec les Barbarians.

Labit : "Ici, on vit la situation"

Au-delà, Denis Charvet a appelé ses hommes "à applaudir le capitaine de la tournée, à savoir Romain Sazy, ce qui est tellement mérité." Le deuxième ligne rochelais sera chargé de guider cette sélection qui n’aura qu’une poignée d’entraînements pour trouver des repères collectifs et surtout créer une véritable aventure humaine. "Les Barbarians, c’est un moyen d’être plus libre que jamais", a rappelé Charvet. Qui a ajouté en souriant, au moment d’introduire Christian Labit, chargé une nouvelle d'orchestrer cette équipe : "Coach chez les Baa-Baas, ça ne veut pas dire grand-chose. Jean-Pierre Rives disait d’ailleurs : tout ce que disent les entraîneurs, vous le détournez pour faire l’inverse !"

Et Labit lui-même de prévenir ses troupes : "Ici, il n’y a pas de plan de jeu. On va improviser. Ne vous prenez pas la tête, on va régler cela sur le moment. Ici, on sort du contexte habituel et on vit la situation." En novembre dernier, sous ses ordres et ceux de Xavier Garbajosa, la magie avait opéré à Lyon puisque leurs troupes avaient réalisé un superbe match pour battre largement les Tonga (42-17).

Charvet : "On va vivre un grand moment avec vous"

Cette fois, le manager de Carcassonne sera assisté par Kevin Gourdon, l’ancien troisième ligne rochelais contraint de raccrocher les crampons au milieu du dernier exercice en raison d’un problème cardiaque. "Il y a toujours eu de belles histoires avec les Barbarians, a raconté Charvet. Kevin a dû arrêter en cours de saison. Je l’ai rencontré à Niort et on a sympathisé. Je lui ai demandé si ça lui ferait plaisir de venir avec nous et il m’a dit oui tout de suite."

Pour les aider, Damien Chouly – qui a également mis un terme à sa carrière cet été – fut présenté comme le "24e homme". Puis, après avoir remercié le kiné Raphäel Aubin, le docteur Jean-Philippe Hager et l’intendant Gilles Panzani qui complètent le staff, Denis Charvet n’a pas manqué de livrer quelques mots à l’endroit de François Trinh-Duc et Louis Picamoles, qui vont eux aussi tirer leur révérence et qui font partie du voyage : "Merci à vous d’avoir répondu présent. Pas mal d’internationaux ont fini avec les Barbarians et nous allons participer à votre dernière sortie. On va vivre un grand moment avec vous." Un ultime pour eux, un énième pour les "Baa-Baas".

Le groupe des 23 joueurs : Esteban Abadie (Brive), Mathieu Acebes, Arthur Joly (USAP), Pierre Aguillon (Castres), Thomas Berjon, Romain Sazy (La Rochelle), Nicolas Corato, Jimi Maximin (Pau), Nans Ducuing, Jean-Baptiste Dubié, Clément Maynadier, Louis Picamoles, Alexandre Roumat, François Trinh-Duc, Jefferson Poirot (UBB), Louis Foursans (Montpellier), Anthime Hemery (Racing 92), Adrien Lapègue (Stade Français), Raphaël Lagarde (Agen), Samuel Marques (Carcassonne), Adrien Pélissié (Clermont), Sébastien Taofifenua (LOU), William Wavrin (Mont-de-Marsan).