Moins de trois semaines après l'annonce d'un « partenariat stratégique à long term e» entre le Tournoi des Six nations et le fonds luxembourgeois CVC, la Fédération néo-zélandaise a confirmé négocier avec le fonds d'investissement américain Silver Lake pour l’acquisition de 15 % des droits commerciaux de la NZR (la firme serait prête à investir 465 millions de dollars néo-zélandais, soit 277 millions d’euros), ce sont les cadres des All Blacks qui sont montés au créneau.

Le capitaine Sam Cane (épaulé par ses coéquipiers Aaron Smith, Sam Whitelock et Dane Coles, ainsi que le président de la NZRPA David Kirk et la capitaine des Black Ferns Sevens Sarah Hirini, entre autres) a ainsi signé une lettre adressée à la NZR pour s'opposer à cet accord, à en croire le New Zealand Herald. Le même journal a par ailleurs rapporté que la New Zealand Rugby Players Association, sans l'aval de laquelle l'accord ne peut être conclu, a menacé d'exercer son droit de veto. Une vraie menace pour l’opération financière donc, qui constitue un sujet d’autant plus senible que la NZR connaît des problèmes structurels de trésorerie, bien antérieurs à la crise de la covid-19.

"Nous avons conclu que nous n'accorderons pas l'approbation à la vente"

La lettre de huit pages expédiée par Sam cane s’interroge en outre quant aux respect donné aux sélections Maori et Pasifika, affirmant que des fonds peuvent être collectés sans vendre une partie des droits commerciaux de NZR. "Nous avons conclu que nous n’accorderons pas l’approbation de la restructuration et de la vente proposées par NZR, indique la lettre. La décision de ne pas autoriser la vente d’une participation minoritaire dans New Zealand Rugby a été prise après un examen attentif par le conseil d’administration de la NZRPA. Tous ces objectifs peuvent être atteints en accédant à des capitaux beaucoup moins chers (...).

Nous savons que de nombreux acteurs sont - et nous pensons que de nombreux autres Néo-Zélandais seraient mal à l'aise avec l'idée que NZR vende des actifs générateurs de revenus qui reposaient, en partie, sur des pratiques culturelles et des compréhensions qu'ils considèrent comme n'étant en aucun cas à vendre. Il existe un risque inhérent d'appropriation illicite culturelle réelle ou perçue, étant donné que Silver Lake est une société de capital-investissement anglo-américaine. Les risques découlent tous de l’irrévocabilité d’une vente de capitaux propres dans les actifs générateurs de revenus de NZR. Il est clair qu’une fois cette part des actifs vendue, elle ne sera jamais rachetée." En bref ? Les All Blacks refusent de vendre leur âme au grand capital au nez à la barbe de leur Fédération, qui doit quant à elle voter au sujet du projet d'accord lors de son assemblée générale annuelle le mois prochain. Le bras de fer est engagé...