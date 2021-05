Les triples champions du monde devaient initialement disputer à domicile deux rencontres contre l'Italie et une face aux Fidji lors de la fenêtre internationale de juillet, mais l'Italie avait annulé sa tournée estivale en Nouvelle-Zélande, en raison de la pandémie. À la place, les All Blacks organiseront un test-match contre les Tonga à Auckland le 3 juillet et deux contre les Fidji, à Dunedin le 10 juillet puis à Hamilton une semaine plus tard, a précisé la NZR.

"Nous avons hâte d'accueillir en Nouvelle-Zélande les Flying Fijians pour ce qui sera une première et historique série de deux tests-matches d'affilée contre eux", a déclaré le patron de la NZR, Mark Robinson, dans un communiqué.

L'entraîneur des Fidji, Vern Cotter, a de son côté affirmé travailler sur la logistique, pour amener à temps les joueurs évoluant à l'étranger dans la nation insulaire du Pacifique sud, en proie à une deuxième vague de Covid-19.