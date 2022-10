Pivac a déclaré: "C'est formidable d'avoir Ken, Justin et Leigh de retour après des blessures longues.. Ce sont trois grands joueurs qui ont très bien servi le pays de Galles. Ce sont tous des Lions britanniques et irlandais donc des joueurs de qualité. Nous sommes ravis de les avoir dans l'équipe pour des raisons évidentes. Nous avons un certain nombre de jeunes joueurs dans cette équipe, donc ce sera formidable pour eux de côtoyer ces joueurs expérimentés". Les Gallois affronteront la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, la Géorgie et l'Australie.

Le groupe gallois :

Avants : Rhodri Jones (Dragons – 21 caps) Nicky Smith (Ospreys – 41 caps) Gareth Thomas (Ospreys – 13 caps) Ryan Elias (Scarlets – 30 caps) Dewi Lake (Ospreys – 8 caps) Ken Owens (Scarlets – 87 caps) Tomas Francis (Ospreys – 65 caps) Dillon Lewis (Cardiff Rugby – 41 caps) Sam Wainwright (Saracens – 2 caps) Adam Beard (Ospreys – 37 caps) Ben Carter (Dragons Rugby – 6 caps) Alun Wyn Jones (Ospreys 153 caps) Will Rowlands (Dragons Rugby – 21 caps) Taulupe Faletau (Cardiff Rugby – 91 caps) Dan Lydiate (Ospreys – 68 caps) Josh MacLeod (Scarlets – uncapped) Jac Morgan (Ospreys – 3 caps) Tommy Reffell (Leicester Tigers – 3 caps) Justin Tipuric (Ospreys – 86 caps) Christ Tshiunza (Exeter Chiefs – 2 caps)

Arrières : Dane Blacker (Scarlets – uncapped) Kieran Hardy (Scarlets – 14 caps) Tomos Williams (Cardiff Rugby – 36 caps) Gareth Anscombe (Ospreys – 32 caps) Sam Costelow (Scarlets – uncapped) Rhys Priestland (Cardiff Rugby – 52 caps) Joe Hawkins – (Ospreys uncapped) George North (Ospreys – 105 caps) Nick Tompkins (Saracens – 23 caps) Owen Watkin (Ospreys – 33 caps) Josh Adams – (Cardiff Rugby – 42 caps) Alex Cuthbert (Ospreys – 52 caps) Rio Dyer (Dragons Rugby – uncapped) Leigh Halfpenny (Scarlets – 96 caps) Louis Rees-Zammit (Gloucester Rugby – 19 caps)