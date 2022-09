Et si les Etats-Unis devenaient une nouvelle terre d'accueil pour les joueurs et entraineurs de rugby ? A l'instar de Matt Giteau, Dave Dennis et Adam Ashley-Cooper, Mario Ledesma a décidé de rejoindre la Major League Rugby, la ligue de rugby d'Amérique du Nord, pour poursuivre sa carrière. "Je suis fier de faire partie de ce projet et j'ai hâte d'aider à développer l'identité d'une culture de réussite ainsi que les habitudes et la discipline d'un environnement de haute performance" explique l'ancien numéro 2 de l'ASM au moment d'aborder sa nomination chez les Jackals de Dallas. Expérimenté et habitué aux exigences du haut niveau, l'ancien sélectionneur des Pumas aura pour objectif de faire passer un cap au club, en apportant ses connaissances et son savoir-faire.

Il faut dire que Mario Ledesma a fait du chemin. Passé par Narbonne et Castres, "Super Mario" rejoint l'Auvergne en 2005. Là-bas, il marquera le championnat français de son empreinte en disputant 4 finales de Top 14, dont une gagnée en 2010, et en remportant le Challenge européen en 2007. Une carrière bien remplie pour l'Argentin, qui aura également disputé 84 matchs et 4 Coupes du monde avec le maillot des Pumas. Considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'ASM, le talonneur ne mettra que quelques mois à se reconvertir une fois sa carrière terminée.

Mario Ledesma sous les couleurs de l'ASM face à ToulouseIcon Sport

Un parcours d'entraineur atypique

Après une première saison en tant qu'entraineur des avants du Stade français, il rejoint le Montpellier de Fabien Galthié pour occuper le même poste. Cette aventure, qui aura tout de même duré 3 ans, sera sa dernière en France. En 2015, Mario Ledesma s'envole vers l'Australie et la franchise des Waratahs. L'occasion pour lui de retrouver Michael Cheicka, dont il avait déjà été l'adjoint au Stade français, et de se faire remarquer. Seulement quelques mois après son arrivée en terres australiennes, il intègre le staff des Wallabies avec qui il collaborera jusqu'en 2018.

Fortement attaché à son pays d'origine, le natif de Buenos Aires rentre au pays et s'engage avec les Jaguares, une franchise créée en 2015 alors composée d'internationaux argentins. Après une première saison réussie, il est nommé sélectionneur de l'Argentine aux côtés de Gonzalo Quesada. Et à la tête des Pumas, l'ancien talonneur fera une nouvelle fois parler de lui. Sous ses ordres, les Argentins battront pour la première fois de leur histoire les All-Blacks (25-19) lors du Rugby Championship 2020. Mais après une édition 2021 ratée, il quittera le staff des Pumas en expliquant que pour lui, un cycle venait de se terminer.

Désormais chez les Jackals de Dallas, "Super Mario" se lance un nouveau défi. S'il ne s'agit pas ici de gérer une sélection et des joueurs de classe mondial, l'enjeu reste de taille. Il conclut : "Aux fans, nous avons hâte de réunir une équipe qui vous rendra fiers, qui vous donnera envie de venir aux matchs et qui sera intégrée dans la communauté. Vous serez tous une grande partie de notre identité et nous sommes impatients d'affronter ensemble les défis qui nous attendent."

Par Philippe Girardie