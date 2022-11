C’est un constat implacable. À l’occasion des World Rugby Awards célébrés ce lundi soir, aucun français n’a reçu de distinction individuelle. Dans la catégorie des révélations masculines et féminines, la France n’avait pas de joueurs listés, à juste titre, étant donné qu’aucun(e) français(e) n'a éclaté aux yeux du monde cette saison. Mais la FFR pourrait grincer des dents à la vue des prix de l’entraîneur de l’année et du meilleur joueur du monde. Pour la première catégorie, Wayne Smith a été sacré par World Rugby pour son parcours doré lors du Mondial féminin. Le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande récolte logiquement le titre d’entraîneur de l’année lors d’une année Coupe du monde.

Un poids dans la balance en faveur du Néo-Zélandais qui avait comme principal concurrent Fabien Galthié. Vainqueur du Grand chelem, invaincu sur l’année 2022, le bilan du sélectionneur n’est plus à présenter. Au-delà des performances factuelles, les choix de l’ancien manager de Toulon se sont, à chaque rencontre, révélés payants. Les entrées de Sekou Macalou à l’aile ou les prestations de Matthieu Jalibert en qualité de "finisseur" l’ont encore démontré lors de cette tournée automnale. Mais Fabien Galthié passera son tour, tout comme certains de ses cadres. Si Josh van der Flier mérite amplement son premier titre de meilleur joueur du monde, l’Irlandais n’a remporté aucun titre cette saison.

Le Leinsterman n’a pu que regarder les Rochelais de Grégory Alldritt soulever la Champions Cup. Le numéro 8 français se présentait comme un favori légitime au titre individuel. Coupe d’Europe, Grand chelem, cadre des Bleus, le Maritime cochait également toutes les cases pour succéder à Antoine Dupont. En lot de consolation, le Rochelais figure quand même dans l’équipe de l’année.

Seulement deux Français dans l’équipe de l’année

Un XV de rêve présenté par World Rugby qui pose également question. Seulement deux Bleus (Alldritt et Dupont) figurent dans la composition de la fédération internationale. Un chiffre qui peut paraître insuffisant au vu du bilan de l’équipe de France et des joueurs préférés par World Rugby. À l’aile, Will Jordan et Marika Koroibete ont par exemple été choisis à la place de Damian Penaud, Malcolm Marx a également eu les faveurs du jury devant Julien Marchand. À l’instar de Grégory Alldritt, Uini Atonio aurait également pu figurer en bonne place dans “l’équipe de rêve” de World Rugby, même si le choix de Tadhg Furlong ne doit rien au hasard.

Au final, le contingent anglais (deux joueurs) est similaire au français, les Springboks dépassent même les Bleus avec trois éléments dans l’équipe (Marx, De Allende, Am). Avec quatre joueurs, l’Irlande s’assure presque un tiers du XV, validant le classement World Rugby, où les Irlandais bouclent l’année 2022 à la première place.

Par Clément LABONNE