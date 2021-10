"Je ne pensais pas écrire ce message si tôt, mais je me débats avec une blessure au genou, qui a été opéré. Après six ou sept mois de repos total pour voir s'il allait guérir, et des discussions avec le chirurgien et le corps médical, on m'a dit que le mieux, pour moi, sur le long terme, serait d'arrêter le rugby maintenant", a expliqué l'ancien international.