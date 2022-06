C'est le feuilleton qui anime la planète rugby depuis quelque temps. Quelle place doit avoir l'Afrique du Sud lors des compétitions continentales ? Actuellement, tout est en réflexion et une sorte de mue pourrait voir le jour dans les années qui arrivent. Historiquement liés aux nations du Sud, que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ou encore l'Argentine, les Sudaf' lorgnent de plus en plus le Nord, et le continent européen.

Les franchises débarquent en coupe d'Europe

La preuve en est, cette saison, l'apparition des franchises sud-africaines dans la ligue celte, rebaptisée United Rugby Championship. Habituées au Super Rugby, en compagnie des autres franchises du Sud, avant l'apparition du Covid-19, ces équipes ont eu une année de transition en 2020-21 avant de sauter le pas et de rejoindre les provinces irlandaises, galloises, écossaises et Italiennes. Un changement qui a amené une question : vu que ces franchises jouent leur championnat en Europe, pourquoi ne pourraient-elles pas disputer les deux coupes d'Europe ?

Question élucidée officiellement ce jeudi, puisque l'instance dirigeante des coupes d'Europe de rugby (l'EPCR) a annoncé l'arrivée des équipes sud-africaines en coupes d'Europe l'an prochain. Les Stormers, les Bulls et les Sharks disputeront la Champions Cup, tandis que Les Lions et les Cheetahs débarqueront en Challenge Cup. Une surprise pour la dernière équipe, qui ne dispute pas l'United Rugby Championship, mais bien la Currie Cup, compétition entièrement sud-africaine.

"Nous avons le plaisir d’accueillir les Cheetahs dans l’EPCR Challenge Cup, déclarait le président de l'EPCR, Dominic McKay. Les mesures que nous avons prises avec nos ligues et avec la SARU nous permettent de continuer à développer les tournois pour en faire les meilleurs du rugby de clubs". Aussi satisfait soit le président, ce changement est loin de convaincre tout le monde et entraîne désormais un véritable paradoxe dans le monde du rugby.

La question du Tournoi des 6 Nations remise sur la table

Si les Sud-Africains ont leurs franchises en Europe, que ce soit pour le championnat ou pour la coupe d'Europe, la logique voudrait que leur équipe nationale se rapproche aussi du vieux continent. Cette possibilité de voir l'Afrique du Sud au Tournoi des 6 Nations est un fantasme, souvent évoqué ces dernières années. Ancien sélectionneur et actuel directeur du rugby des Springboks, Rassie Erasmus, avait lui-même confié ses sentiments sur cette hypothèse : "D'un point de vue sud-africain, j'aimerais voir les Springboks dans les 6 Nations. Le style de jeu, les voyages et les fuseaux horaires, tout conviendrait à l'Afrique du Sud."

Rassie Erasmus est favorable à l'intégration de l'Afrique du Sud au Tournoi des 6 NationsIcon Sport

Des confidences qui ne sont pas passées inaperçues et qui démontrent le fort intérêt des Boks pour le Tournoi, alors même que la fédération sud-africaine a récemment prolongé son contrat avec le Rugby Championship (ex Four Nations) jusqu'en 2025. Le président du Conseil du Tournoi, John Jeffrey, avait réagi dans les colonnes de Midi Olympique, en affirmant que "si l’Argentine et l’Afrique du Sud venaient à nous rejoindre, cela ferait une sorte de mini-Coupe du monde chaque année ! Les 6 Nations, ce n’est pas cela. Pour l’instant, il se porte très bien comme il est."

Tout en réfutant l'hypothèse donc, il laissait tout de même un espoir aux supporters de ce rassemblement, en poursuivant : "Même si, bien sûr, nous étudierons toutes les options possibles pour le faire évoluer". Cela peut aussi paraître anecdotique, mais un Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans a été officialisé cet été, avec la présence des Baby Boks. Alors l'Afrique du Sud finira-t-elle par se marier avec l'Europe ? La question est de plus en plus légitime...