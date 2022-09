Août 2022 - Argentine-Australie : 48-17

En ce mois d’août 2022, le rugby argentin passe par tous les états : après avoir été corrigée par l’Australie en ouverture du Rugby Championship, à la maison (41-26), la sélection nationale prend une éclatante revanche face à ces mêmes Wallabies (48-17) pour ce qui est, au niveau du tableau d’affichage, la plus retentissante victoire des Pumas face à leurs rivaux du Sud. L’éternel Imhoff et Gallo frappent à deux reprises dans les six premières minutes pour lancer les leurs vers une victoire de prestige. Au total, les Sud-Américains inscrivent la bagatelle de sept essais.

Novembre 2020 - Argentine-Nouvelle-Zélande : 25-15

Pour toute sélection mondiale, la première victoire contre les All Blacks reste un jour à part. Les Pumas entrent dans le cercle fermé des tombeurs des Néo-Zélandais, le 14 novembre 2020. À la trentième occasion, après vingt-huit défaites pour un nul arraché en 1985… À Sydney, dans le cadre d’un Rugby Championship remodelé, les troupes de Mario Ledesma dominent la Nouvelle-Zélande (25-15), grâce notamment à Nicolas Sanchez en état de transe. L’ouvreur du Stade français se fend de tous les points de son équipe, avec un essai transformé et six pénalités à son actif. Menant 16 à 3 à la pause, les Sud-Américains font preuve d’une implacable maîtrise pour l’emporter sans même trembler.

Août 2015 - Afrique du Sud-Argentine : 25-37

Moins d’un an après le premier succès de leur histoire en Rugby Championship, face à l’Australie, les Pumas frappent encore plus fort. Le 8 août 2015, ils réalisent un exploit inédit en venant à bout de l’Afrique du Sud, qui plus est en terres hostiles, à Durban. Il s’agit aussi de la première victoire des Sud-Américains en déplacement dans la compétition. Ce jour-là, Juan Imhoff livre une prestation étincelante avec un triplé inoubliable entre la 23e et la 42e minute. Dominateurs en mêlée et emmenés par un Juan Martin Hernandez au sommet de son art, les Argentins donnent une véritable leçon de rugby à des Springboks méconnaissables.

Octobre 2015 - Irlande-Argentine : 20-43

Ce quart de finale aura été une des parties les plus mémorables de la Coupe du monde 2015. Le 18 octobre, dans l’antre du Millennium Stadium, Irlandais et Argentins se livrent une bataille homérique. Après un départ tonitruant de Juan Imhoff et compagnie (3-20), les Celtes se révoltent et reviennent à trois points seulement de leurs adversaires (20-23). Au moment où tout le monde s’attend à un renversement de situation, Tuculet puis Imhoff plantent une double banderille assassine à dix minutes du coup de sifflet final pour envoyer l’Argentine dans le dernier carré, huit ans après.

Octobre 2014 - Argentine-Australie : 21-14

Le 5 octobre 2014 restera une date mémorable à plus d’un titre pour le rugby argentin : ce jour-là, à Mendoza, les Pumas décrochent leur premier succès de leur histoire dans le Rugby Championship, face à l’Australie (21-17). Un accomplissement autant qu’un soulagement après seize défaites et un match nul dans la reine des compétitions sudistes, qu’ils avaient intégrée quatre ans plus tôt. À domicile, Juan Imhoff et ses partenaires réussissent en plus à surmonter un handicap de quatorze points pour décrocher cette victoire de prestige grâce, notamment, à deux essais de Leonardo Senatore et de l’ailier du Racing 92.

Septembre 2007 - France-Argentine : 12-17

Aucun supporter des deux camps n’a pu oublier cette rencontre. En lever de rideau de la Coupe du monde 2007 organisée dans l’Hexagone, Français et Argentins se défient à Saint-Denis. Entre les deux cousins latins, la partie est âpre, disputée. À ce petit jeu, ce sont Agustin Pichot et ses partenaires qui tirent leur épingle du jeu. Intraitables défensivement avec seulement quatre pénalités de David Skrela encaissées et opportunistes en attaque avec une interception assassine de Corleto, les Pumas s’imposent logiquement et jettent d’entrée de compétition un coup de froid sur toute la France du rugby.

Octobre 2007 - France-Argentine : 10-34

Un mois et demi après le bras de fer inaugural, Français et Argentins se retrouvent de nouveau au Stade de France, le 19 octobre 2007, dans le cadre du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2007. Cette fois, pas de suspense ni de lutte acharnée : face à des Bleus remaniés, l’Albiceleste déroule. Elle inscrit cinq essais par des joueurs du championnat français – doublé de Contepomi, Hasan, Aramburu, Corleto – contre un seul tardif pour les Tricolores, par Poitrenaud. Les Pumas montent sur la troisième marche du podium mondial, leur meilleur résultat dans la compétition.

Novembre 2006 - Angleterre-Argentine : 18-25

2006, année noire pour le XV de la Rose. Quand ils reçoivent l’Argentine à Twickenham, le 11 novembre de cette année, les Anglais restent sur six revers. Jamais, jusqu’alors, ils n’avaient subi de revers face à la sélection sud-américaine. Ce jour-là, portés par un Federico Todeschini proche de la perfection, avec vingt-deux points à son compteur personnel, les Argentins s’imposent logiquement à Twickenham (18-25), grâce à une deuxième période maîtrisée avec aplomb (16-8). Les futurs médaillés de bronze du Mondial 2007 étaient alors en train de fourbir leurs armes.

Novembre 2004 - France-Argentine : 14-24

Il était un temps où l’Argentine était la bête noire des Bleus. En novembre 2004, tout sourit aux Tricolores, du haut de leurs victoires de rang. Jusqu’à la confrontation entre les deux cousins latins, à Marseille. Ce jour-là, au Vélodrome, les Sud-Américains font preuve d’une science tactique et d’un opportunisme intraitables face à des Français déboussolés. Dominateurs en conquête, très présents dans le jeu au sol et mieux armés dans le jeu au pied, les Pumas mènent 19-5 à la mi-temps dans le sillage d’un Felipe Contepomi irrésistible. Un avantage rédhibitoire pour Michalak et compagnie.

Novembre 1987 - Argentine-Australie : 27-19

Au milieu des années 1980, le rugby argentin est en plein essor. Le 2 novembre 1985, les Pumas frôlent l’exploit face à la Nouvelle-Zélande en obtenant un match nul à Buenos Aires. Deux ans après, le succès de prestige tant attendu arrive enfin : après un nouveau match nul face aux Wallabies (19-19), l’Albiceleste s’impose face à l’Australie (27-19). Cette période de forte progression connaîtra un coup d’arrêt au début des années 1990 mais elle aura permis au rugby national d’écrire quelques belles lignes de son histoire.