Le dernier succès du pays de Galles sur la Nouvelle-Zélande remonte à 1953 (13-8), à Cardiff. Depuis, les Gallois ont perdu 32 fois de suite contre les All Blacks, série en cours. Le XV au Poireau disputera en tout quatre test-matches au mois de novembre: après les All Blacks, il affrontera les Pumas argentins le 12 novembre, la Géorgie le 19 et l'Australie le 26. À la Coupe du monde 2023 en France, le pays de Galles figurera dans la poule C aux côtés, justement, de la Géorgie et de l'Australie.

Auparavant, les Gallois iront affronter chez eux les Springboks, champions du monde en titre, en Afrique du Sud cet été lors de trois test-matches. Un programme copieux pour les hommes de Wayne Pivac, qui ont fini le Tournoi des 6 Nations 2022 à la cinquième et avant-dernière place. Qui plus est en terminant la compétition par une défaite humiliante et historique à domicile contre l'Italie (22-21), lanterne rouge, qui a ainsi mis fin au Millennium Stadium à une série de 36 défaites dans le Tournoi.

Les Néo-Zélandais, triple champions du monde, affronteront l'Angleterre à Twickenham le 19 novembre, pour des retrouvailles très attendues entre les deux équipes, trois ans après la défaite des All Blacks contre le XV à la Rose en demi-finale du Mondial 2019 au Japon.