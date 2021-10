En plus de ses trois apparitions pour les Steamers cette saison, il a également joué 44 matchs pour les Chiefs depuis 2018 et a joué neuf fois pour les Crusaders lors de leur saison victorieuse en Super Rugby il y a quatre ans. En juin, il a marqué cinq essais lors d'une victoire du Super Rugby Trans-Tasman contre les Waratahs, le premier joueur à le faire dans l'histoire du Super Rugby.

Wainui a également fait ses débuts internationaux pour les Maori All Blacks contre les Fidji en 2015 et a fait 10 apparitions pour l'équipe, dont deux contre Manu Samoa plus tôt cette année. Il faisait partie de l'équipe de Nouvelle-Zélande U20 qui a remporté le Championnat du monde U20 en Italie il y a six ans.