Les Japonais, quart-de-finalistes de leur Coupe du monde, seulement battus par les futurs champions sud-africains, vont affronter les Lions britanniques et irlandais le 26 juin à Edimbourg et le XV du Trèfle le 3 juillet à Dublin. C'est la première fois que le Japon affrontera les Lions. Dans sa liste de 36 joueurs, Jamie Joseph a notamment rappelé le capitaine Michael Leitch, l'avant Kazuki Himeno et l'ailier de Clermont Kotaro Matsushima. "Il nous faut des joueurs expérimentés", a dit le sélectionneur à la presse. "Les deux matches sont énormes. Le Japon qui part en tournée pour jouer les Lions britanniques et irlandais, il y a encore quelques années, c'était inimaginable".

Les 36 joueurs retenus pour la tournée du Japon dans les îles britanniques :

Les avants : Keita Inagaki, Asaeli Ai Valu, Shinnosuke Kakinaga, Jiwon Koo, Craig Millar, Yukio Morikawa, Atsushi Sakate, Shunta Nakamura, Kosuke Horikoshi, Mark Abbott, Wimpie van der Walt, Uwe Helu, James Moore, Naoki Ozawa, Ben Gunter, Jack Cornelsen, Pieter Labuschagne, Michael Leitch, Tevita Tatafu, Amanaki Lelei Mafi, Kazuki Himeno

Les arrières : Koki Arai, Naoto Saito, Kaito Shigeno, Yu Tamura, Rikiya Matsuda, Shota Emi, Siosaia Fifita, Semisi Masirewa, Kotaro Matsushima, Lomano Lava Lemeki, Shane Gates, Ryoto Nakamura, Timothy Lafaele, Gerhard van den Heever, Ryohei Yamanaka