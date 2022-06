Les 36 noms du groupe de l'Angleterre sont désormais connus. Le sélectionneur Eddie Jones a profité de la rencontre contre les Barbarians britanniques pour sélectionner des joueurs qui n'avaient plus enfilé le maillot blanc depuis bien longtemps à l'image du demi de mêlée Danny Care ou du pilier Will Collier, et pour sélectionner de petits nouveaux. Les joueurs des Leicester Tigers et des Saracens disputant la finale de Premiership n'ont pas été sélectionné, de même pour Luke Cowan-Dickie, blessé au genou.

Après la confrontation contre les Barbarians, le XV de la Rose s'envolera pour l'Australie pour sa tournée d'été où il y disputera trois tests matchs à Perth (2 juillet), Brisbane (9 juillet) et Sydney (16 juillet).

À propos du match face aux Barbarians, Eddie Jones a déclaré : "C'est un groupe fort et diversifié au niveau des joueurs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs passionnants et quelques joueurs expérimentés qui auront une nouvelle opportunité de briller. Le match des Barbarians à Twickenham est toujours une grande occasion pour le rugby et nous savons que les fans passent toujours une excellente journée en regardant un match vraiment divertissant comme celui-ci. Nous travaillons dur sur le terrain d'entraînement cette semaine afin d'être prêts pour un match flamboyant dimanche."

Le groupe :

Les avants :

Jamie Blamire (Newcastle Falcons, 6 sélections)

Callum Chick (Newcastle Falcons, 2 sélections)

Will Collier (Harlequins, 2 sélections)

Tom Curry (Sale Sharks, 40 sélections)

Trevor Davison (Newcastle Falcons, 2 sélections)

Alex Dombrandt (Harlequins, 9 sélections)

Charlie Ewels (Bath Rugby, 30 sélections)

Will Goodrick-Clarke (London Irish, sélections)

Jonny Hill (Exeter Chiefs, 12 sélections)

Ted Hill (Worcester Warriors, 2 sélections)

Sam Jeffries (Bristol Bears, non capé)

Courtney Lawes (Northampton Saints, 93 sélections)

Lewis Ludlam (Northampton Saints, 11 sélections)

Bevan Rodd (Sale Sharks, 2 sélections)

Patrick Schickerling (Exeter Chiefs, non capé)

Jack Singleton (Gloucester Rugby, 3 sélections)

Will Stuart (Bath Rugby, 20 sélections)

Sam Underhill (Bath Rugby, 28 sélections)

Jack Walker (Harlequins, non capé)

Jack Willis (Wasps, 3 sélections)

Les arrières :

Henry Arundell (London Irish, uncapped)

Mark Atkinson (Gloucester Rugby, 1 sélection)

Orlando Bailey (Bath Rugby, non capé)

Danny Care (Harlequins, 84 sélections)

Joe Cokanasiga (Bath Rugby, 11 sélections)

Fraser Dingwall (Northampton Saints, non capé)

Tommy Freeman (Northampton Saints, non capé)

Ollie Hassell-Collins (London Irish, non capé)

Will Joseph (London Irish, non capé)

Joe Marchant (Harlequins, 12 sélections)

Jonny May (Gloucester Rugby, 69 sélections)

Alex Mitchell (Northampton Saints, 1 sélection)

Jack Nowell (Exeter Chiefs, 39 sélections)

Adam Radwan (Newcastle Falcons, 2 sélections)

Harry Randall (Bristol Bears, 6 sélections)

Marcus Smith (Harlequins, 10 sélections)

Les indisponibles à cause de blessures : George Furbank, Louis Lynagh, Sam Simmonds, Kyle Sinckler, Henry Slade, Manu Tuilagi et Anthony Watson.