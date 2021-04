La tournée de l'Irlande aux îles Fidji prévue cet été a été annulée en raison de la pandémie, a annoncé vendredi la Fédération irlandaise de rugby (IRFU).

"De nombreux efforts ont été déployés pour planifier la tournée, qui était fondée sur une approche de sécurité prioritaire. Jusqu'à présent, les Fidji avaient été relativement épargnées par la pandémie mais la situation a rapidement changé et il n'est malheureusement plus possible de poursuivre la tournée", a expliqué le directeur de la performance irlandaise David Nucifora dans un communiqué de l'instance.

Le XV au Trèfle va discuter avec les autres fédérations pour trouver une alternative et organiser des test-matches au mois de juillet. Les Irlandais devaient en effet affronter les coéquipiers de Semi Radradra à trois reprises, les 3, 10 et 17 juillet.