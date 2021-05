Cette annulation est bien-sûr liée aux risques représentés par la crise sanitaire et la Covid-19. "Après de longues consultations entre nos Fédérations et leurs autorités nationales respectives, et après avoir exploré les alternatives possibles avec World Rugby, nous avons dû prendre la décision de dire, à notre profond regret, que les conditions actuelles rendaient préférable une annulation de la tournée", a déclaré le président de la FIR , Marzio Innocenti.