Avec les All Blacks, l'ailier a inscrit la bagatelle de 15 essais en 11 rencontres disputées. Redoutable finisseur, il est l'une des nombreuses armes offensives côté All Blacks. On se rappelle de son quadruplé face aux Tonga en juillet dernier et de son triplé contre les Etats-Unis plus récemment le 23 octobre.

Lors de l'Autumn Nations Cup, seule la France a réussi à contenir son talent, l'Irlande et le pays de Galles ayant encaissés un essai chacun de sa part.