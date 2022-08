La série noire continue pour la Nouvelle-Zélande. Les Blacks ont été impuissants en Afrique du Sud, lors de la première journée de Rugby Championship (26-10), et ont subi leur troisième défaite de suite, après leur deux revers face à l'Irlande en juillet. Conséquence : ceux qui avaient vu la France et l'Irlande leur passer devant au classement World Rugby il y a un mois, vont maintenant voir l'Angleterre les doubler dans ce classement. Bientôt cinquième et sous la menace de l'Australie, les Blacks affichent leur pire position depuis la création de ce classement. Habitués des hauteurs, les Blacks découvrent maintenant des positions plus profondes...