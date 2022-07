Au cours de la première demi-finale disputée à Marseille, le Kenya s'est difficilement imposé 36-33 contre l'Algérie, sélection jeune, qui n'a intégré le classement mondial que l'an dernier. "C'est une déception, on échoue à trois points... On est tous déçus parce qu'on a travaillé longtemps et dur. Tout le monde est vraiment déçu", a déploré le Sénégalais Ousmane Mané, sélectionneur de l'Algérie.

"Mais on est fiers de ce combat. On est entré dans le top 4 africain et c'est exceptionnel", a-t-il ajouté, fier de la prestation de son équipe, ultra-dominatrice dans les phases de conquête mais mise à mal par la puissance et l'explosivité des Kenyans lorsque ceux-ci récupéraient le ballon.

De son côté, le capitaine kenyan, Daniel Lupao, s'est dit "fier des garçons et très heureux de cette victoire". "On a envie de revenir ici l'année prochaine. Il reste un match à gagner pour aller à la Coupe du Monde", a-t-il ajouté. Dimanche à Aix-en-Provence, le match en question aura lieu comme prévu face à la Namibie, habituée de la Coupe du Monde, puisqu'elle a participé aux six dernières éditions. Mercredi, les Namibiens, plus complets, ont battu le Zimbabwe 34-19.

"Ça a été un effort incroyable de la part de l'équipe. On s'est battus les uns pour les autres et on ne pouvait pas faire plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Maintenant, il va falloir bien récupérer, il y a peu de temps. On doit retrouver de la fraicheur", a déclaré le 3e ligne namibien Janco Venter, qui évolue aux Saracens dans le championnat anglais.

Le vainqueur du tournoi sera versé dans la poule A du Mondial-2023 (8 septembre - 21 octobre) en compagnie de la Nouvelle-Zélande, triple championne du monde, de la France, pays hôte, de l'Italie et de l'Uruguay.