Dans son communiqué, la Fédération néo-zélandaise annonce vouloir rencontrer "immédiatement" la société Altrad. "Nous discutons depuis longtemps de cette éventualité", a révélé le NZRU dans le communiqué. Depuis août dernier, le nom d'Altrad est affiché sur le devant du maillot des All Blacks et des Black Ferns - à l'instar de celui de l'équipe de France - pour une somme d'environ 120 millions de dollars sur six ans. La condamnation d'Altrad pourrait alors France l'image de la Nouvelle-Zélande et une rupture du contrat de sponsoring n'est pas à exclure.

Ce mardi, suite à la décision du Parquet National Financier, Bernard Laporte avait "volontairement" quitté son poste de vice-président de World Rugby et l'opposition réclame aussi sa démission de son poste à la Fédération Française de Rugby. À neuf mois de la Coupe du monde de rugby en France - et notamment d'une rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande - Altrad pourrait lui aussi perdre quelque chose...