La Coupe du monde des clubs prend forme. Après plusieurs mois de rumeurs autour de sa création, les contours de la compétition semblent déjà dessinés. La première édition se tiendra en 2025 et en Europe, avant que les suivantes ne se déroulent que dans un seul pays. Seize équipes seront présentes au total, dont huit européennes et sud-africaines, sept de l’hémisphère sud et un club japonais. Pour participer à la compétition mondiale, les clubs de l’hémisphère nord devront terminer dans les huit premiers à l’issue de la phase de poule de la Champions Cup. Cette qualification sera uniquement le fait des performances sportives puisqu’il n’y aura pas de représentation nationale obligatoire.

Une édition tous les quatre ans

La Coupe d’Europe ne servira d’ailleurs plus que de rampe de lancement vers le Mondial des Clubs puisque les phases finales disparaîtront pour aérer les calendriers, toujours selon The Telegraph.La compétition aurait lieu une fois tous les quatre ans avant une tournée des Lions britanniques et irlandais. En termes de calendrier, la Coupe du monde des clubs se déroulerait à la place des huitièmes de finale de la Champions Cup et verrait la finale de la Premiership avancée au début mai. Le journal anglais annonce également que les discussions entre les différentes parties sont "dans la dernière ligne droite". Tout devrait être officialisé et prêt en septembre prochain. Le Mondial des clubs pourrait aussi influencer le marché des droits de télévision.

Sam Whitelock (Crusaders)Icon Sport

La Champions Cup toujours sans diffuseur

Dans une information parue dans les colonnes du Midi Olympique du 11 juillet 2022, l’EPCR n’avait toujours pas choisi son diffuseur pour la Champions Cup. Canal + et beIN Sports sont aujourd’hui à la lutte pour obtenir les droits de la compétition jusqu’en 2026. Avec le probable futur Mondial des clubs dans trois ans, la donne pourrait changer et faire grimper les enchères. Pour rappel, les phases de poules de la prochaine Champions Cup ne débuteront qu’en décembre.