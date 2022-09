Après leur voyage aux États-Unis à Houston, et un périple achevé sur un match contre les USA, les Barbarians vont retrouver le pré. L'équipe composée des mercenaires français du Top 14 s'était alors inclinée 26-21 à Houston. Cette fois-ci et pour clôturer leur saison 2022, les Barbarians français affronteront les Fidji au Stade Pierre-Mauroy le samedi 19 novembre prochain. Et la billetterie est ouverte :