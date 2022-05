En effet, Welsh Rugby Union a récemment proposé de réduire de quatre à trois le nombre de provinces d'ici 2024, suivant ainsi les recommandations du rapport Umbers, qu'elle avait commandé afin de dresser un état des lieux de la situation du rugby gallois.

Actuellement, les Opsreys, les Scarlets, les Dragons et Cardiff représentent le pays de Galles. Selon le rapport, les Dragons et les Ospreys seraient les deux franchises menacées de disparition. On se rappelle qu'il y a trois ans, les Ospreys et les Scarlets avaient également failli fusionner. Une telle hypothèse pourrait d'ailleurs refaire son apparition.