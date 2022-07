Saison après saison, la sélection irlandaise prend de l’épaisseur sur la planète rugby. Bien évidemment, cela fait désormais une quinzaine d’années que le XV du Trèfle lutte pour remporter le Tournoi des 6 Nations, mais les Irlandais ont toujours eu du mal à passer un cap. On pense ici à une place en demi-finale de Coupe du monde. Et bien à un peu plus d’un an du Mondial en France, les coéquipiers de Jonathan Sexton n’ont jamais semblé aussi près à conquérir le titre suprême, du moins à faire partie des gros prétendants.

Cet exercice 2021/2022 restera dans les mémoires pour plusieurs raisons. Il y a en premier lieu cette victoire face aux All Blacks en novembre, ce Tournoi des 6 Nations qui leur a échappé de peu et bien évidemment une série fantastique chez les Kiwis.

Novembre 2021 : un succès face aux Blacks qui en appellera d’autres

Quand on reçoit les Néo-Zélandais lors de la tournée d’automne, on peut se dire qu'ils sont en fin de saison et donc beaucoup plus prenables. Les Irlandais l’avaient bien compris puisqu’ils ont tout simplement étouffé les All Blacks à Dublin. Une performance impressionnante face à des Kiwis incapables de répondre au défi physique imposé par le XV du Trèfle. Une victoire finale 29-20 qui fera grand bruit sur la planète rugby face à des hommes en noir qui, une semaine plus tard, tomberont une nouvelle fois face aux Bleus.

James Lowe (Irlande) aplatit en coin face à la Nouvelle-Zélande.Icon Sport

À noter que lors des deux autres rencontres de leur tournée, les Irlandais ont explosé les Japonais sur le score de 60 à 5 avant d’écraser les Argentins sur le score de 53 à 7. Trois rencontres d’automne qui ont lancé de la meilleure des manières une machine verte vers l’histoire.

6 Nations : un début de rencontre face aux Bleus qui coûte cher

Il est vrai, les Bleus ont réalisé le Grand Chelem en cette année 2022, mais on a presque envie de dire que les Irlandais ont autant impressionné que les joueurs de Fabien Galthié sur l’ensemble de la compétition. Une semaine après avoir mis une nouvelle raclée, au pays de Galles cette fois, le XV du Trèfle débarque à Paris avec la ferme intention de frapper un grand coup. Malheureusement pour eux, ils sont pris de court par une entame tonitruante des Bleus. Menés rapidement 10-0, ils n’arriveront jamais à combler l’intégralité de ce retard et tomberont les armes à la main.

Pour la suite du Tournoi, les coéquipiers de Peter O’Mahony espéreront une erreur de parcours française, qui n’arrivera jamais. Malgré une victoire en Angleterre, le 6 Nations passe sous le nez des Irlandais, qui ont encore un peu plus prouvé qu’ils se positionnaient parmi les meilleures sélections du monde.

James Ryan (Irlande) est pris par Damian Penaud (France).Icon Sport

Juillet 2022 : l’apothéose face aux Kiwis

Imaginez un peu, les Irlandais ont pris l’avion pour aller affronter trois fois les Blacks en sachant qu’ils n’avaient jamais gagné là-bas de leur histoire. Et quelques jours plus tard, ils encaissaient plus de quarante points lors du premier test. Loin d’être rassurant…Mais quelque chose a changé dans cette sélection verte. L’histoire va être écrite à Dunedin, lors du deuxième test. Un succès 22-13, le premier du XV du Trèfle en Nouvelle-Zélande. Ça y est, les Irlandais l’ont fait, ils ont brisé la malédiction. Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?

À Wellington, Johnny Sexton et les siens roulent tout simplement sur les All Blacks. Lors de ce troisième test, ils rentrent aux vestiaires avec un score de 22-3 en leur faveur, rien que ça. Preuve que ce groupe grandit de jour en jour, les Irlandais résistent à la réaction d’orgueil des locaux pour finalement s’imposer 32-22. Le XV du Trèfle remporte alors sa première série au pays du rugby. La meilleure façon de fermer le livre de cet exercice 2021/2022 que les géants verts terminent sur le toit du monde puisqu’ils sont actuellement à la première place du classement World Rugby. Une étape de plus avant la consécration en 2023 ?