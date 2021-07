L'Irlande affrontera aussi le Japon le 6 novembre, qu'elle a battu 39-31 à Dublin au début du mois, et l'Argentine le 21 novembre. Elle se déplacera avant cela aux Etats-Unis, contre qui elle jouera le 30 octobre à Las Vegas. Des Eagles que le XV du trèfle a atomisés 71-10 samedi dernier.

"Nous avons une année de rugby passionnante devant nous avec une fenêtre internationale remplie cet automne, le tournoi des Six Nations et une tournée en Nouvelle-Zélande", a commenté le sélectionneur irlandais Andy Farrell. En effet, le XV du Trèfle et les Blacks disputeront également une série de trois test-matchs en 2022.