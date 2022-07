Le début de match ne poussait pourtant pas trop à l'optimisme côté irlandais. Déjà très bon au match aller, Shaun Stevenson a trouvé la faille et inscrit le premier essai maori dès la troisième minute. Sans trembler, la sélection irlandaise n'est pas sorti de sa rencontre et a facilement repris le fil du match. Deux essais de Larmour et Timoney ont permis aux hommes en vert de virer largement en tête à la pause sur le score de 17-5.

Dans le second acte, les Néo-Zélandais ont tenté de revenir, en vain. Un essai de Coombes, le numéro huit irlandais, est venu sceller le succès du XV du Trèfle. Victoire finale 30-24 de l'équipe bis d'Andy Farrell. Nouveau rendez-vous, et le plus important, ce samedi entre les Blacks et l'Irlande pour le test-match décisif qui déterminera la grand vainqueur de la série.