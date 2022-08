"C'est un sujet domaine sensible", confessait la Fédération Irlandaise de Rugby via un communiqué. Ce mercredi, elle a annoncé modifier ses règles d'égibilité concernant les joueuses transgenre. "Des recherches récentes fournissent des preuves qu'il existe des différences physiques entre les personnes dont le sexe défini à la naissance est masculin et le sexe qui défini à la naissance comme féminin. Les avantages en termes de force, d'endurance et de physique apportés par la puberté masculine sont significatifs et conservés même après la suppression de la testostérone", a détaillé la Fédération.

Elle concluait en ce sens : "La nouvelle politique, qui est conforme à celle de World Rugby, de la RFU (Angleterre, NDLR) et d'autres instances dirigeantes, signifiera que le rugby de contact pour les joueurs de la catégorie féminine est limité à ceux dont le sexe a été enregistré comme féminin à la naissance. Dans la catégorie masculine, les joueurs dont le sexe est enregistré à la naissance comme étant féminin peuvent continuer à jouer s'ils fournissent un consentement écrit et qu'une évaluation des risques est effectuée."