Le deuxième ligne du Leinster, James Ryan, sera le capitaine de cette sélection irlandaise forte de 37 joueurs, en l'absence du demi d'ouverture Johnny Sexton. "Johnny (Sexton), Cian (Healy) et Keith (Earls) n'ont pas été sélectionnés afin de permettre à d'autres joueurs d'emmagasiner de l'expérience", a expliqué lundi Andy Farrell.

Le XV du Trèfle rencontrera le 3 juillet à Dublin les Brave Blossoms, avant d'accueillir une semaine plus tard les Etats-Unis. Doris avait raté le tournoi des Six nations en raison de symptômes de commotion cérébrale, tandis que Carbery était absent depuis le Mondial-2019 en raison d'un problème persistant à une cheville.

Andy Farrell a dû composer avec le fait que nombre de ses joueurs participent à la tournée estivale en Afrique du Sud des Lions britanniques et irlandais, parmi lesquels les avants Tadhg Beirne, Tadhg Furlong, Jack Conan et Iain Henderson, ainsi que les arrières Conor Murray, Bundee Aki et Robbie Henshaw.

"Je sais que les joueurs viendront avec l'envie de profiter au maximum de cette occasion de revêtir le maillot vert et de jouer devant les supporters à l'Aviva Stadium pour la première fois depuis 18 mois", a déclaré Farrell.