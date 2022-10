"SA Rugby n'en a rien à faire." Paul Delport n'est plus le sélectionneur de l'équipe féminine d'Afrique du Sud à 7 et en a gros après sa Fédération. Lui, l'ancien capitaine des Boks à 7, se dit très déçu par le manque d'investissement de SA Rugby, surtout après la dernière Coupe du monde, où l'Afrique du Sud n'a pas du tout brillé. "Je démissionne simplement parce que je ne peux plus colporter de mensonges aux jeunes femmes talentueuses, confiait-il cette semaine dans les colonnes du Daily Maverick. C'était assez simple pour moi. Il y avait 16 équipes à la Coupe du monde féminine de rugby à 7. Il y a 13 équipes qui sont professionnelles à plein temps. Nous sommes trois à ne pas l'être. C'est nous (l'Afrique du Sud, NDLR), Madagascar et la Colombie et nous avons terminé 14e, 15e et 16e."

Arrivé à la tête de l'équipe féminine en 2017, il expliquait ne pas avoir vu d'évolution dans la manière dont la Fédération abordait la chose : "Ils ne veulent tout simplement pas investir. Je ne comprends pas. Le rugby féminin est là où il en est actuellement, là où toute la croissance peut se produire. Et nous ne voulons pas investir, ce qui n'a aucun sens. Je ne veux pas travailler pour des gens qui ne se soucient pas de notre programme. Je demande la même chose depuis cinq ans et je n'ai toujours rien de ce que j'ai demandé." SA Rugby a officialisé le départ de Paul Delport ce mercredi.