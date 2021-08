Un changement majeur pourrait secouer le rugby australien. En effet, depuis l’introduction de la "loi Giteau" en 2015, les Aussies n’évoluant pas au pays ne peuvent prétendre à la sélection nationale. Cela à l’exception des joueurs comptant au moins 60 sélections avec les Wallabies et ayant déjà joué a minima sept saisons en Super Rugby.

Or, comme nous l’apprennent ce dimanche nos confrères du Sydney Morning Herald, la donne pourrait changer. Andy Marinos, le directeur général de la fédération, a ainsi déclaré que les critères d'éligibilité pour être sélectionné pourraient être revus. L’idée serait en fait de se rapprocher quelque peu du modèle adopté par d’autres nations, telles que l'Afrique du Sud. "Ils ont la possibilité de choisir leurs meilleurs joueurs, quel que soit l'endroit où ils évoluent", a réagi en ce sens Andy Marinos.

Effectivement, de nombreux Wallabies font le choix de l’aventure à l’étranger. En France, nous avons actuellement les exemples de Will Skelton (18 capes), de Rory Arnold (26 capes) ou encore de Tolu Latu (19 capes). Aucun de ces joueurs ne satisfait les critères d’éligibilité. Or, au vu du niveau de l’équipe nationale (défaite 57-22 contre les All Blacks ce samedi), on peut estimer que ne pas pouvoir les sélectionner constitue une perte importantissime pour le patron des Wallabies, Dave Rennie.

" Nous devons nous pencher sur la question de l'éligibilité "

Andy Marinos est de cet avis : "Je ne dis pas que ce qui a fonctionné en Afrique du Sud serait une recette gagnante pour nous. Mais nous devons nous pencher sur la question de l'éligibilité afin de nous assurer que nous avons les meilleurs joueurs disponibles pour jouer, semaine après semaine."

Selon le Sydney Morning Herald, pour tenter de remédier à cette problématique et de réformer la réglementation en vigueur, il serait envisagé de ramener le nombre de sélections requises pour porter le maillot des Wallabies à 15 ou 20, au lieu de 60.

Par Dorian VIDAL