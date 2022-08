Défaits en Argentine (48-17) lors de la deuxième journée du Rugby Championship, les Australiens n'ont pas seulement perdu leur première place au classement de la compétition. Ils ont lourdement chuté au classement World Rugby et occupent désormais la septième position mondiale, devancés par l'Ecosse, l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande et par le trio en pôle position composé de l'Afrique du Sud, la France et l'Irlande. Cette septième place, déjà obtenue entre septembre et novembre 2018, est la plus mauvaise position occupée par les Wallabies dans leur histoire. Les joueurs de Dave Rennie sont suivis au classement par le pays de Galles et l'Argentine.