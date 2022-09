Dans le but de promouvoir ses stars, l'Angleterre pourrait orner les maillots de l'équipe nationale avec le nom des joueurs. C'est ce que révèle le Times ce jeudi. Le média anglais explique que de nombreuses réunions ont eu lieu entre syndicats et organisateurs du Six Nations, afin de permettre aux équipes de mieux promouvoir leurs joueurs stars. Pour cela, l'idée de laisser le nom des joueurs floqués dans le dos du maillot pourrait être retenue dès cet automne.

La Fédération anglaise serait la plus motivée à cette idée, et serait accompagnée de deux des cinq autres nations du Tournoi. Des syndicats s'opposeraient tout de même vivement à ce changement, qui serait, pour eux, à l'encontre des traditions du rugby. Ils estiment qu'aucun joueur ne devrait véritablement "posséder" un maillot et être différencié de l'équipe. Au rugby d'ailleurs, les maillots sont attribués depuis toujours en fonction des postes, ce qui créeraitun problème au niveau de la vente de maillots.

De nouvelles réunions auront lieu ces prochaines semaines pour acter ou non ce changement. Pour que cette mesure soit adoptée lors du Tournoi des 6 Nations, il faudrait que la majorité des sélections votent en faveur.