"En plus d'apporter de grandes retombées économiques, organiser la compétition nous permettrait de promouvoir encore davantage le caractère inclusif du rugby et offrir un tremplin pour réduire l'écart entre la pratique féminine et masculine", a ajouté le président de la RFU Bill Sweeney.

World Rugby doit prendre sa décision en mai prochain. L'Angleterre a organisé l'édition 2010, remportée par la Nouvelle-Zélande, tandis que la France était hôte de l'édition suivante, en 2014, qui a sacré les Anglaises. La RFU envisage également de se porter candidate à l'organisation de la Coupe du monde masculine 2031, mais la décision n'est pas encore prise.

"Nous voulons laisser un héritage durable au rugby féminin en Angleterre, au Royaume-Uni et dans le monde, en poussant plus de personnes à pratiquer et en attirant davantage de supporters", a déclaré Sue Day, membre de la direction de la RFU et ancienne capitaine du XV de la Rose féminin. La prochaine édition de la Coupe du monde, initialement prévue pour 2021 et retardée en raison de la pandémie, doit avoir lieu en Nouvelle-Zélande du 8 octobre au 12 novembre 2022.