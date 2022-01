Âgé de 12 ans, Alfie est un joueur de l'équipe de rugby d'Oakdale dans le sud du pays de Galles. En bon supporter, son père à l'habitude de poster des photos d'Alfie et de ses coéquipiers sur les réseaux sociaux après les matchs de l'équipe. Mais aujourd'hui c'est un tout autre message que le père d'Alfie a décidé de poster pour dénoncer les commentaires irrespectueux de certaines personnes jugeant Alfie "trop gros pour jouer". Le père de ce passionné de rugby a dénoncé ces moqueries tout en soutenant son fils : "J'ai dû supprimer un message de Facebook car un idiot a commenté en disant que mon garçon était trop "gros" pour jouer avec les moins de 12 ans et qu'il n'était pas en bonne santé. Si seulement les gens savaient à quel point il travaille dur pour être en forme et à quel point sa confiance est faible. Ne t'inquiète pas Alfie, je serai toujours ton plus grand fan".

Très vite, la grande famille du rugby a prouvé ses valeurs et de nombreuses stars de l'ovalie ont soutenu le jeune joueur, à commencer par Nigel Owens qui a même indiqué qu'il viendrait arbitrer un des matchs de l'équipe d'Alfie. Jerome Kaino, l'ancien troisième ligne des All Blacks et du Stade toulousain a aussi eu quelques mots pour le rugbyman de 12 ans "Salut Alfie, continue à t'amuser et à travailler dur mon pote, notre beau jeu est pour TOUS les genres, les gens de TOUS les horizons et aussi TOUTES les formes et tailles, garde ce sourire sur ton visage frère et continue ton travail formidable". Nemani Nadolo ou encore World Rugby ont aussi posté quelques messages d'encouragements. La premiership a même invité Alfie pour la finale du championnat. Des soutiens qui devraient remonter le moral d'Alfie et de son père et qui rappellent la beauté de ce sport si particulier.