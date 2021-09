Interrogé par la presse anglaise lors de l'annonce du groupe pour le camp d'entraînement, l'Australien a déclaré qu'il rendrait ses fonctions après 2023 : " C'est 100 % sûr, ce sera le dernier chapitre pour moi avec l'Angleterre. Ce sont mes deux dernières années et je n'ai jamais été aussi excité, l'équipe que j'ai rassemblé n'est qu'un commencement." L'entraîneur le plus payé du monde a aussi assuré Owen Farrell comme le capitaine de l'équipe et discutait de sa période où le joueur n'était pas en forme : "Il y a beaucoup de raisons à ça. Owen a eu le Covid-19 avant le Six nations 2021, son équipe était en Championship, ils ont eu des entraînements irréguliers, il n'a pas eu de matchs de qualité et ils ont enchaîné les saisons."