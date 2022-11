"La mission centrale de la Fédération galloise de rugby est de garantir la viabilité et le succès par notre jeu, et cela sera mon mantra dans les jours, dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir", a-t-il promis, cité dans un communiqué de la WRU. L'ancien trois-quarts aile, vainqueur du Tournoi des Cinq nations en 1994, troisième de la première Coupe du monde, en 1987, arrive à la présidence d'un rugby gallois en plein doute. L'actuel sélectionneur Wayne Pivac est au centre de discussions. Car la défaite humiliante face à la Géorgie 13-12 il y a dix jours à domicile a fait l'effet d'un choc, que le revers samedi dernier face aux Australiens (39-34 alors que les Gallois ont mené 34-13) a prolongé.

Sous la direction de Pivac, le XV de Galles en est à 20 défaites sur 34 matches. "Si nous restons immobiles, nous reculerons", a souligné Evans. "Nous devons écouter, nous devons faire des changements là où c'est nécessaire et nous devons continuer à nous battre pour être plus forts que la somme de nos individualités", a-t-il ajouté. Evans est considéré comme l'un des meilleurs ailiers que le pays de Galles ait connus, auteur de 33 essais en onze années de carrière internationale. Il a également joué dans les sélections des Lions britanniques et irlandais.