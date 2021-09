Selon les projections de World Rugby, la nation à la Fougère va reprendre la tête du classement mondial lundi, pour la première fois depuis 2019, après son succès devant l'Argentine samedi (36-13) dans le cadre de la 4e journée du Rugby Championship, détrônant les champions du monde en titre sud-africains. "Nous n'y pensons pas du tout, a déclaré Foster à propos du classement. Je ne dis pas ça pour le minimiser. Nous sommes sur le point de jouer contre l'Afrique du Sud la semaine prochaine (lors de la 5e journée du Rugby Championship, ndlr), et c'est ce match qui nous importe davantage".

"Nous sommes plus intéressés par le fait de gagner un test-match que par notre position (dans le classement), a-t-il insisté. Si nous nous concentrons trop là-dessus, nous allons nous faire piéger et nous ne serons pas au top très longtemps, ce qui ne nous intéresse pas non plus", a également ajouté le coach des Blacks. Largement en tête au terme de la 4e journée avec 20 points, la Nouvelle-Zélande rencontrera les Springboks, deuxièmes, samedi prochain à Townsville - le 100e test-match entre les deux nations -, avant une nouvelle confrontation entre les deux formations à Gold Coast. Avec dix points de retard sur les All Blacks, l'Afrique du Sud a absolument besoin d'une victoire bonifiée si elle veut garder ses chances de remporter le titre final.