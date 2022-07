Le State of Origin australien ou la série Nouvelle-Zélande-Irlande ? Pour des milliers de néo-zélandais, le choix du plus grand événement de rugby à XIII n’a pas fait l’ombre d’un doute. Dans cet affrontement au meilleur des trois rencontres opposant les meilleurs joueurs du Queensland face à ceux de la Nouvelle-Galles du Sud, les audiences ne cessent d’exploser (record dépassé cette année avec 2,5 millions de téléspectateurs lors du troisième match) et le téléspectateur a constamment droit à son lot de spectacle.

International - Israel Dagg (Nouvelle-Zélande)Icon Sport

Vitesse, temps-morts limités, jeu aérien, le State of Origin, et à plus forte raison, la NRL (championnat de rugby à XIII australien) gagne du terrain sur son cousin du XV. Et ce n’est pas la série des All Blacks face aux Irlandais qui inversera la tendance. Selon Israel Dagg (66 sélections sous le maillot noir), le rugby à XV est "absolument dominé" par le XIII. "Si vous voulez regarder du sport pour vous divertir, vous allez regarder la NRL en ce moment. Ils cochent toutes les cases et ils ont une idée claire de la façon dont le jeu est joué. Alors que le XV… les règles, l'arbitrage… c'est déroutant. Il y a tellement d’arrêts de jeu."

Les jeunes néo-zélandais zappent le rugby à XV

C’était l’une des principales conclusions de l'institut de statistiques Roy Morgan en 2018. Si le XV dominait toujours le XIII en terme d’audience (1,7 million de téléspectateurs contre 800 000 en une année), l’essentiel de l’audimat était constitué de "baby bommers" (personnes nées entre 1946 et 1960) et de la “génération X” (nées entre 1960 et 1980). "Ce qui devrait préoccuper les dirigeants du XV, c'est que l'enthousiasme pour le Super Rugby chute pour les Millennials (personnnes nées entre 1980 et 2000) dont moins d'un quart regardent le Super Rugby et seulement environ 10% des moins de 25 ans regardent le Super Rugby" expliquait Michele Levine, présidente de Roy Morgan.

Dans une tribune publiée dans le New Zealand Herald, intitulée "Ce que le rugby à XV doit apprendre du XIII", le journaliste ose la comparaison de spectacle avec le film Top Gun : "Le rugby d'aujourd'hui, ce serait comme aller voir le nouveau Top Gun et vouloir voir plus de sessions théoriques plutôt que de voir Tom Cruise botter des fesses. Je préférerai toujours le rugby, mais vous pouvez voir pourquoi un spectateur neutre se plaindrait du rugby le week-end et adorerait ensuite regarder le State of Origin" affirmait Smith.

Symbole de l’émergence progressive du XIII, la rencontre avec le plus de spectateurs lors de cette saison de Super Rugby fut… le premier match à XV de Roger Tuivasa-Sheck, ancienne star de la NRL et appelé ensuite chez les Blacks.

Par Clément LABONNE