Il n'en finit plus d'asseoir sa domination sur le rugby français... et bientôt le rugby international ? On a, comme vous, envie de répondre un grand oui tant le talent d'Antoind Dupont semble sans limites ! On peut se demander jusqu'où ira-t-il avec cette équipe de France qu'il porte parfois à bout de bras, lui le capitaine exemplaire par intérim. Pour l'instant, il se contente de tour rafler individuellement. Et ce lundi matin, c'est peut-être la récompense ultime qui lui tend les bras. Le demi de mêlée toulousain est nommé pour le titre de joueur de l'année par World Rugby. Autrement dit, le titre de meilleur joueur du monde.

Sans manquer de respect aux trois autres concurrents, il semble qu'Antoine Dupont part avec une longueur d'avance dans cette course jusqu'à la récompense ultime. Face à lui, il retrouve le deuxième ligne anglais, Maro Itoje, qui n'a pas réussi la meilleir saison de sa vie, notamment pendant le dernier Tournoi des Six Nations. Chose un peu plus surprenante, il y a deux Australiens nommés. Michael Hooper et Samu Kerevi font partie du quatuor, alors que les Wallabies sont actuellement au plus mal. Vous l'aurez donc compris, aucun Sud-Africain ni Néo-Zélandais parmi les nommés.

Chez les femmes aussi, la France est bien représentée. Deux internationales françaises sont en course pour le titre de meilleure joueuse, il s'agit de Caroline Boujard et Laure Sansus. Elle feront face à deux Anglaises, Zoe Aldcroft et Poppy Cleall.