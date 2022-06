Seuls les Irlandais parviennent à exister parmi les Sud-Africains. Deux joueurs du Munster (Kleyn et Casey), deux de l'Ulster (Timoney et Hume) et un du Leinster (Ross Byrne) sont présents. Ce vendredi 10 et samedi 11 juin, les demi-finales de cet United Rugby Championship auront lieu. Le Leinster affrontera les Bulls vendredi à 20h35, tandis que les Stormers défieront l'Ulster samedi à 15h.

Le XV type de la saison d'URC :

15. Warrick Gelant (Stormers)

14. Seabelo Senatla (Stormers)

13. James Hume (Ulster)

12. Damian Willemse (Stormers)

11. Leolin Zas (Stormers)

10. Ross Byrne (Leinster)

9. Craig Casey (Munster)

8. Evan Roos (Stormers)

7. Nick Timoney (Ulster)

6. Marcell Coetzee (Bulls)

5. Ruan Nortje (Bulls)

4. Jean Kleyn (Munster)

3. Thomas du Toit (Sharks)

2. Johan Grobbelaar (Bulls)

1. Ox Nche (Sharks)