World Rugby a publié son XV de l'année ce dimanche soir, avec la présence notoire de deux joueurs français. Grégory Alldritt et Antoine Dupont ont été logiquemen t récompensés de leur grande saison sous le maillot bleu. Nation la plus représentée de la "dream team" de World Rugby, l'Irlande place quatre joueurs (Tadghg Furlong, Tadhg Beirne, Josh van der Flier et Johnny Sexton).

L'équipe complète de la "Dream Team" de l'année de World Rugby : 1. Ellis Genge 2. Malcolm Marx, 3. Tadhg Furlong ; 4. Tadhg Beirne, 5. Sam Whitelock ; 6. Pablo Matera, 7. Josh van der Flier, 8. Grégory Alldritt ; 9. Antoine Dupont, 10. Johnny Sexton ; 11. Marika Koroibete, 12. Damian de Allende, 13. Lukhanyo Am, 14. Will Jordan, 15. Freddie Steward