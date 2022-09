"Nous sommes ravis d'annoncer les nominations de Crystal Kaua et Victoria Grant en tant qu'entraîneurs principaux des Chiefs Manawa et des Hurricanes Poua respectivement. Nous nous sommes engagés à offrir des voies d'accès aux femmes entraîneurs dans notre sport. Cette nomination témoigne du travail accompli par ces femmes et par ceux qui ont contribué à leur développement. C'est une période passionnante pour elles deux et nous sommes impatients de les voir poursuivre leur parcours d'entraîneur", a déclaré Lendrum dans un communiqué.