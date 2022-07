Selon l'agence Press Association (PA), le cabinet Rylands Law, agissant au nom d'un groupe de joueurs, dont Thompson, vainqueur de la Coupe du monde 2003, et l'ancien capitaine du Pays de Galles Ryan Jones, va intenter une action en justice contre l'instance internationale qui régente le rugby (à XV et à sept) et les fédérations concernées. PA indique que la procédure sera initiée lundi, les parties (joueurs et fédérations) n'ayant pas jusqu'ici réussi à s'entendre sur un règlement permettant de protéger les joueurs contre les risques de commotion cérébrale.

Ryan Jones, ancien capitaine et troisième ligne du pays de Galles, avait révélé la semaine dernière dans un entretien au Sunday Times, souffrir à seulement 41 ans d'une démence précoce probablement liée à la répétition des chocs lors de sa carrière. Atteint lui aussi de troubles neurologiques sévères, Steve Thompson se bat depuis plusieurs années "afin de rendre le rugby plus sûr", avait-il dit en septembre dernier. En décembre 2020, ce groupe d'anciens joueurs avait annoncé son intention de demander des dédommagements à World Rugby et aux fédérations anglaise et galloise.

Jamie Cudmore (ex-Clermont) avait lui aussi porté plainte.Eurosport

Les troubles de Joe Marler et le précédent Cudmore

Preuve de cette libération de la parole concernant les chocs à la tête, Joe Marler confiait récemment qu'il "avait oublié ses enfants". "Pour être honnête, j'ai toujours fait l'autruche parce que tout cela me fait peur. Je me souviens avoir subi une commotion il y a quelques saisons - j'avais pris un gros coup en essayant de plaquer Billy Vunipola. J'étais dans les vapes et la seule chose dont je me souvienne, c'est de m'être retrouvé dans une salle et de voir entrer le kiné", a-t-il raconté. Le soigneur avait alors demandé à Marler si sa femme et ses enfants étaient présents dans le stade. "J'ai fait une pause et j'ai craqué. Je n'avais aucun souvenir d'avoir des enfants et ça m'a vraiment fait peur".

Avant les plaintes des joueurs anglais et gallois, Jamie Cudmore avait lui aussi assigné Clermont en justice avant de porter plainte contre X, en février 2019. L'ancien deuxième ligne canadien avait notamment déclaré au journal Le Parisien "en vouloir" à son ancien club. "Si je leur en veux ? Mais bien sûr ! J'ai passé trois mois très très compliqués. Je criais sur mes enfants... Je ne pouvais plus regarder la lumière ou écouter de la musique. Après trois mois de galère, je pensais ma carrière finie. Et maintenant, je me dis que je garderai peut-être des séquelles".