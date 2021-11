Les victoires du XV de France face à l'Argentine, la Géorgie et surtout la Nouvelle-Zélande auront donc porté leurs fruits au classement World Rugby des meilleures nations mondiales. La France passe cinquième juste derrière l'Irlande, mais surtout devant l'Australie. Les Wallabies, qui ont perdu tous leur match de la tournée européenne - pour la première fois depuis 1976 - font eux le chemin inverse. Enfin, malgré leur défaite contre l'Angleterre lors du dernier test match, les Springboks reprennent la tête du classement, aux dépens des All Blacks, battus en Irlande et en France. Le classement se resserre donc en tête !

Voici le classement des dix meilleures nations mondiales selon World Rugby :