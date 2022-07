Quelle est l’ambiance en Nouvelle-Zélande qui entoure les All Blacks ?

Au pays, beaucoup de gens sont très critiques envers les All Blacks. Ils sont d’autant plus durs que cela faisait très longtemps que nous n’avions pas connu de telles périodes de difficultés. Il y a de la frustration et les supporters sont très virulents.

Cela vous inquiète-t-il ?

Un peu, pour être franc. Je ne crois pas que nous soyons dans un problème ponctuel mais bien un problème structurel. Quand l’Irlande a battu les All Blacks à Chicago (2016), au milieu d’une tournée promotionnelle, beaucoup ont brandi la thèse de l’accident. Sauf que c’était le point de départ d’une nouvelle dynamique. Ce qui arrive actuellement, et toutes ces défaites contre l’Irlande ou la France, c’est la résultante d’un processus entamé il y a plusieurs années. Pendant que nous prenons ce temps de reconstruction, les autres équipes avancent, progressent. Nous n’avons plus de marge.

Le sélectionneur Ian Foster est la cible de la majorité des critiques. La Fédération (NZRU) devrait-elle le remplacer à la tête des All Blacks ?

Il y a une énorme pression sur Foster. Et les résultats le mettent en difficulté. Mais je lui laisserai le temps de finir cette année, de défendre ses chances et son travail lors du Rugby Championship puis de la tournée d’automne. À ce moment-là, il sera temps de faire un bilan et de prendre les bonnes décisions. Et puis, quelles sont les autres solutions ?